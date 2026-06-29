40 нижегородцев подали заявки на участие в программе «Земский тренер»

Напомним, что в рамках федеральной программы «Земский тренер» специалисты сферы физической культуры и спорта смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей при трудоустройстве в населенные пункты Нижегородской области с численностью населения до 50 тысяч человек. Кандидатам будут предложены вакансии тренеров-преподавателей, инструкторов по спорту и других специалистов. Претендовать на участие могут граждане России с высшим или средним профессиональным образованием независимо от возраста.