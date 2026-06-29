40 нижегородцев подали заявки на участие в программе «Земский тренер»

40 человек подали заявки на участие в программе «Земский тренер» в Нижегородской области. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве спорта.
Больше всего заявок поступило от жителей Нижнего Новгорода (7 штук), Павловского округа (6 шт.), Семеновского, Городецкого и Дзержинского округов (по 3 шт.), а также Ветлужского, Лысковского и Борского районов (по 2 шт.). Оставшиеся кандидаты — из других округов.
Средний возраст участников составил 32 года. Самому молодому претенденту на участие в программе — 20 лет, а самому старшему — 62 года.
На данный момент большинство кандидатов работают в области спорта и образования. Теперь впереди их ждет отбор на участие в программе конкурсной комиссией.
Напомним, что в рамках федеральной программы «Земский тренер» специалисты сферы физической культуры и спорта смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей при трудоустройстве в населенные пункты Нижегородской области с численностью населения до 50 тысяч человек. Кандидатам будут предложены вакансии тренеров-преподавателей, инструкторов по спорту и других специалистов. Претендовать на участие могут граждане России с высшим или средним профессиональным образованием независимо от возраста.
После заключения трудового договора выплата будет перечислена на банковский счет специалиста. Обязательное условие программы — отработать в учреждении не менее пяти лет, иначе часть средств придется вернуть пропорционально неотработанному сроку.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры в Нижнем Новгороде.