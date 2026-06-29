Системы водоснабжения модернизируют за 15 млрд рублей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае заключили соглашение о строительстве и обслуживании сетей водоснабжения и канализации. Работы затронут Железнодорожный район Хабаровска и село Мирное. За пять лет построят 15,4 км водопроводных и 19 км канализационных сетей. Общая стоимость — более 15 млрд рублей. Часть денег, 8,53 млрд рублей — это средства казначейского инфраструктурного кредита (КИК), привлекаемого правительством Хабаровского края. В качестве финансирующей организации в проекте планирует участвовать АО’ДОМ.РФ". Ожидается, что объем льготного займа составит не менее 5 млрд рублей. Проект одобрен правительственной комиссией и включен в план развития Хабаровской агломерации до 2030 года. Власти и инвестор планируют обеспечить жителей надежным водоснабжением и современной канализацией.