Ростов и Таганрог возглавили рейтинг самых дорогих городов Дона по цене на говядину

Свинина в среднем по региону стоит 424,55 рубля за килограмм. Самые низкие цены зарегистрированы в Ростове-на-Дону — 402,02 рубля за килограмм. Дороже всего свинина продается в Шахтах, где ее средняя стоимость достигла 457,71 рубля. В Таганроге килограмм свинины стоит 445,6 рубля.