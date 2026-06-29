Фонтаны на Театральной площади станцуют для красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Театральной площади готовят шоу танцующих фонтанов. Водные номера пройдут поз музыку из спектаклей Красноярского театра оперы и балета.
Шоу повторится 3 и 4 июля в 21:00, рассказывают в мэрии.
12+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Театральной площади готовят шоу танцующих фонтанов. Водные номера пройдут поз музыку из спектаклей Красноярского театра оперы и балета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Театральной площади готовят шоу танцующих фонтанов. Водные номера пройдут поз музыку из спектаклей Красноярского театра оперы и балета.
Шоу повторится 3 и 4 июля в 21:00, рассказывают в мэрии.
12+