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Фонтаны на Театральной площади станцуют для красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Театральной площади готовят шоу танцующих фонтанов. Водные номера пройдут поз музыку из спектаклей Красноярского театра оперы и балета.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Театральной площади готовят шоу танцующих фонтанов. Водные номера пройдут поз музыку из спектаклей Красноярского театра оперы и балета.

Шоу повторится 3 и 4 июля в 21:00, рассказывают в мэрии.

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