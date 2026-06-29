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Ростовский-на-Дону зоопарк отметил свой 99-й День рождения

Ростовчане и гости города разделили с ростовским зоопарком значимую дату.

Источник: НИА Ростов

Ростовчане и гости города разделили с ростовским зоопарком значимую дату.

Для посетителей организовали множество разнообразных интерактивов — показательные кормления животных, аквагрим, викторины. Юные эрудиты отправились в прошлое по маршруту «Живые истории зоопарка» и собрали уникальную коллекцию ретро-открыток.

В живом уголке все желающие получили советы от юннатов.

Главным событием стал «Городской пикник» с инклюзивной программой, живой музыкой и кинотеатром под открытым небом.

В парке имени Октября для семей с детьми были проведены мастер-классы, музыкальная игротека, конкурс рисунков на асфальте и танцевальный батл.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.