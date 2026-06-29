До мурашек: воронежский хор исполнил песню «Конь» на Адмиралтейке

Мощь и красота юных голосов, звучащих без инструментального сопровождения, запечатлены в видеоролике Контент-центра Воронежской области.
Воронежская область стала участницей общероссийского хорового мероприятия, посвящённого Дню молодёжи, который прошел в последнюю субботу июня 27 числа.
На Адмиралтейской площади столицы Черноземья сводный хор Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей исполнил композицию «Конь» группы «Любэ».
Комментарии под видео говорят о том, что клип доводит слушателей до слез.