Сергей Филипенко официально назначен прокурором Воронежской области

Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В 1998-м окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры — с 1997 года. В разное время занимал должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, старшего прокурора, начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской области, помощника прокурора Свердловской области по особым поручениям, начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. С июля 2009 года трудился на посту заместителя прокурора Свердловской области, с декабря 2011-го — начальник управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. В октябре 2016 года назначен прокурором Саратовской области, где работал до последнего времени.