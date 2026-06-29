В Казахстане запускают анонимную помощь для наркозависимых

АСТАНА, 29 июн — Sputnik. Минздрав Казахстана заявил о намерении обеспечить качественную и анонимную помощь наркозависимым в регионах.
До 1 сентября по поручению главы ведомства Акмарал Альназаровой откроются кабинеты анонимного консультирования наркологического профиля.
«Наша задача — создать условия, при которых человек сможет обратиться за помощью своевременно, без страха осуждения или разглашения личной информации. Зависимость — это заболевание, требующее профессиональной медицинской помощи, а не повод для стигматизации. Чем раньше начинается работа с пациентом, тем выше шансы на успешное лечение и возвращение к полноценной жизни», — подчеркнула министр.
Существующая статистика не в полной мере отражает реальные масштабы проблемы, заявили в ведомстве. Значительная часть лиц с зависимостями остается вне поля зрения системы здравоохранения. По оценкам специалистов, около 25% населения страны относятся к группе риска и нуждаются в своевременном консультировании, профилактической поддержке и раннем выявлении факторов зависимости.
«Планируется усилить межведомственное взаимодействие, совершенствовать механизмы выявления групп риска, а также внедрять более объективные подходы к мониторингу наркологических заболеваний. Особое внимание будет уделено подросткам и молодежи. Министерством поручено расширить возможности анонимного консультирования несовершеннолетних, совершенствовать систему кодирования медицинской информации и выстроить эффективные механизмы раннего выявления рискованного поведения», — говорится в сообщении ведомства.
Также министерство намерено усилить контроль за проведением медицинского освидетельствования. Особое внимание будет уделено соблюдению установленных процедур алкотестирования и экспертиз, объективности результатов исследований, обязательной видеофиксации процедур и внедрению единых стандартов работы на всей территории страны.