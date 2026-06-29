В Казахстане запускают анонимную помощь для наркозависимых

«Наша задача — создать условия, при которых человек сможет обратиться за помощью своевременно, без страха осуждения или разглашения личной информации. Зависимость — это заболевание, требующее профессиональной медицинской помощи, а не повод для стигматизации. Чем раньше начинается работа с пациентом, тем выше шансы на успешное лечение и возвращение к полноценной жизни», — подчеркнула министр.