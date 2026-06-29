Люлин: тринадцать матчей ФК «Химик» без поражений — это результат характера и дисциплины

«С первых минут наши парни взяли игру под свой контроль. Команда действовала активно, много атаковала и практически сразу воплотила свое преимущество в гол. Уже на 7-й минуте Даниил Оганичев в одно касание отправил мяч в сетку ворот после хорошей атаки — 1:0. Это идеальный старт, который задал тон всему матчу», — написал председатель Законодательного собрания Нижегородской области. «Еще через несколько минут хозяева остались в меньшинстве. Игрок “Челябинска-2” получил красную карточку за опасный подкат у нашей штрафной площади. Казалось, дальше игра должна стать спокойнее, однако первый тайм не обошелся без напряженных моментов. В обороне мы несколько раз допускали ошибки, которыми соперник вполне мог воспользоваться. Но обошлось без серьезных последствий — выдержали», — отметил спикер регионального парламента. «Под занавес первого тайма ребята провели одну из самых красивых атак встречи. Илья Грузнов отдал точную передачу на Артема Широкова, а капитан в одно касание отправил мяч в ворота — 2:0. Такие голы украшают любой футбол. Видно, что у команды есть взаимопонимание и рисунок игры», — рассказал Евгений Люлин. «После перерыва “Химик” продолжил играть первым номером, контролировал мяч и не позволял сопернику вернуться в игру. А на 77-й минуте поставили окончательную точку. Даниил Зуев оказался в нужном месте и отправил третий мяч в ворота соперника — 3:0. Тринадцать матчей без поражений — это не случайность, а результат характера и дисциплины», — заявил президент ФК «Химик». «1 июля возвращаемся на домашний стадион. В Дзержинске сыграем с “Уралом-2”. Уверен, поддержка родных трибун нам очень нужна. Приходите, ребята заслуживают аншлага!» — призвал Евгений Люлин.