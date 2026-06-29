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В Ростове ликвидировали последствия непогоды

26 июня 2026 в результате последствий ухудшения погодных условий, вызванного ливневыми осадками с градом и усилением ветра, в период с 16:00 на территории города произошло 52 происшествия: 51 случай падения деревьев и веток, 1 подтопление придомовой территории (пр. Ленин, 109/5). Травмирован 1 человек.

Источник: НИА Ростов

26 июня 2026 в результате последствий ухудшения погодных условий, вызванного ливневыми осадками с градом и усилением ветра, в период с 16:00 на территории города произошло 52 происшествия: 51 случай падения деревьев и веток, 1 подтопление придомовой территории (пр. Ленин, 109/5). Травмирован 1 человек.

В 16:34 в результате падения большой ветки в Кировском районе по пр. Чехова, д. 98 А, травмирован мужчина 40 лет. Он госпитализирован в БСМП.

В целях ликвидации последствий организовано реагирование сил и средств в составе 6 расчетов спасателей Поисково-спасательной службы, 2 групп экстренного реагирования МЧС России, 8 аварийных бригад от администраций районов города и сил ресурсоснабжающих организаций города.

По результатам реагирования ликвидированы последствия 28 происшествий, из них 22 силами ПСС, на контроле остаются 24 происшествия, связанных с падением деревьев и веток.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.

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