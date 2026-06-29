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Россиянам рассказали, как защитить смартфон в жару

В жаркую погоду смартфон лучше не оставлять под прямыми солнечными лучами и в машине даже на короткое время.

В жаркую погоду смартфон лучше не оставлять под прямыми солнечными лучами и в машине даже на короткое время. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в жару телефон стоит использовать в тени и по возможности не запускать на улице тяжелые приложения или другие задачи, которые дают дополнительную нагрузку на устройство.

«Для защиты смартфона в жаркую погоду рекомендуется избегать длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле даже на короткое время, по возможности использовать его в тени и ограничивать выполнение тяжелых задач на открытом воздухе», — рассказала руководитель отдела телефонии Наталья Голицына.

Если смартфон уже перегрелся, не нужно класть его в холодильник, морозильную камеру или пытаться охладить холодной водой. Резкий перепад температуры может привести к образованию конденсата внутри корпуса и повредить электронику. Безопаснее отключить устройство от зарядки, убрать его в прохладное затененное место и дать остыть естественным образом.

Эксперт отметила, что высокая температура сама по себе не делает использование смартфона опасным, но требует более внимательного отношения к устройству. Соблюдение простых правил помогает сохранить производительность телефона и продлить срок службы аккумулятора.