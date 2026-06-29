Россиянам рассказали, как защитить смартфон в жару

Если смартфон уже перегрелся, не нужно класть его в холодильник, морозильную камеру или пытаться охладить холодной водой. Резкий перепад температуры может привести к образованию конденсата внутри корпуса и повредить электронику. Безопаснее отключить устройство от зарядки, убрать его в прохладное затененное место и дать остыть естественным образом.