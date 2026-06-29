Психолог объяснил «бензиновую» панику среди нижегородцев массовым психозом

Ажиотаж на топливо в Нижегородской области объясняется классическим примером массового психоза, подпитанного базовым инстинктом выживания. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на психологов.
Даже достаточное количество бензина в баке заставляет водителей заезжать на АЗС. По словам специалистов, многие воспринимают автомобиль как символ свободы, поэтому отсутствие бензина и, как следствие, остановка транспортного средства вызывает страх беспомощности. Также нижегородцы боятся упустить выгоду на фоне постоянных скачков цен на топливо. Среди других причин — эффект толпы.
Психологи советуют устроить себе инфо-детокс, выйдя из всех чатов, где нет официальных данных.
Ранее мы писали, что минэнерго назвало нехватку бензина на нижегородских заправках кратковременной.