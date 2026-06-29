Психолог объяснил «бензиновую» панику среди нижегородцев массовым психозом

Даже достаточное количество бензина в баке заставляет водителей заезжать на АЗС. По словам специалистов, многие воспринимают автомобиль как символ свободы, поэтому отсутствие бензина и, как следствие, остановка транспортного средства вызывает страх беспомощности. Также нижегородцы боятся упустить выгоду на фоне постоянных скачков цен на топливо. Среди других причин — эффект толпы.