ФСБ задержала сторонника террористов, готовившего поджог синагоги в Ярославле

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили поджог синагоги в Ярославле. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, задержан гражданин России — сторонник международной террористической организации, запрещенной на территории РФ.
По указанию куратора из Сирии россиянин приобрел компоненты для изготовления зажигательных смесей и планировал совершить нападение на еврейское культовое учреждение. После поджога злоумышленник намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.
У задержанного изъяты готовые зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в террористической организации.
Как писал KP.RU, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы используют все возможные методы для дестабилизации российского общества, в том числе вербуют несовершеннолетних.