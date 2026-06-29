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ФСБ задержала сторонника террористов, готовившего поджог синагоги в Ярославле

Злоумышленник готовил поджог синагоги в Ярославле по указанию куратора из Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили поджог синагоги в Ярославле. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, задержан гражданин России — сторонник международной террористической организации, запрещенной на территории РФ.

По указанию куратора из Сирии россиянин приобрел компоненты для изготовления зажигательных смесей и планировал совершить нападение на еврейское культовое учреждение. После поджога злоумышленник намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

У задержанного изъяты готовые зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в террористической организации.

Как писал KP.RU, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы используют все возможные методы для дестабилизации российского общества, в том числе вербуют несовершеннолетних.

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