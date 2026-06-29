Тридцатый стобалльный результат ЕГЭ зафиксировали в Хабаровском крае

«Максимальные 100 баллов по биологии получил выпускник школы № 10 г. Хабаровска Артем Булах. Высокие результаты ЕГЭ по информатике продемонстрировали 8 выпускников, по биологии — 7, по английскому языку — трое, по географии — двое. Они набрали от 95 до 99 баллов и также смогут претендовать на именную денежную премию Н. И. Гродекова», — говорится в сообщении.