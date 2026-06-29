Тридцатый стобалльный результат ЕГЭ зафиксировали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по географии, биологии, иностранному языку, информатике. ЕГЭ по географии сдавали 157 человек, по биологии — 835, по иностранным языкам — 573, по информатике — 997 человек, напомнили в министерстве образования и науки края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Максимальные 100 баллов по биологии получил выпускник школы № 10 г. Хабаровска Артем Булах. Высокие результаты ЕГЭ по информатике продемонстрировали 8 выпускников, по биологии — 7, по английскому языку — трое, по географии — двое. Они набрали от 95 до 99 баллов и также смогут претендовать на именную денежную премию Н. И. Гродекова», — говорится в сообщении.
Напомним, что 27 июня в Хабаровске на торжественном вечере для выпускников губернатор края Дмитрий Демешин вручил награды выпускникам, набравшим 100 баллов на едином государственном экзамене.
Всего в крае 30 стобалльных результатов: по русскому языку — 11, по химии — 7, по физике — 5, по профильной математике — 3, по литературе — 2, по истории и биологии — по 1.
Высоких результатов добились 29 выпускников из 5 муниципальных образований — Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского района, Николаевского и Хабаровского районов. Елизавета Пенюгина из школы № 3 Советской Гавани набрала по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и физике.
Основной период сдачи ЕГЭ продолжается. Выпускникам текущего года предоставлена возможность пересдать один экзамен по своему выбору в дополнительные дни 8 и 9 июля.
Ранее сообщалось, что московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов. Высшую оценку Екатерина Малкова получила по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.