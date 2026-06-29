Дерматолог Сизова ответила, какие симптомы летом требуют срочного визита к врачу

Летом кожа человека подвергается повышенному воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому нужно быть внимательным к любым изменениям. Об этом рассказала врач-терапевт, дерматовенеролог Екатерина Сизова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Сизова подчеркнула, что любые изменения родинок у взрослых требуют особого внимания. Важно своевременно обращаться к врачу при появлении новых родинок, изменении их формы, размера или цвета. Ранняя диагностика таких изменений может значительно повысить эффективность лечения возможных кожных заболеваний.
Также следует насторожиться при появлении зуда, кровоточивости или шелушения родинок. Если ранки на коже долго не заживают, это может быть признаком проблем. Внезапное появление пигментных пятен, аллергические реакции на солнце, стойкие высыпания или воспалительные элементы на коже также требуют внимания и консультации с врачом.
Для ухода за кожей летом рекомендуется использовать солнцезащитный крем с высоким SPF (30−50) перед нанесением макияжа. Это поможет защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и предотвратить возможные проблемы.
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