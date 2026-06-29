Дерматолог Сизова ответила, какие симптомы летом требуют срочного визита к врачу

Также следует насторожиться при появлении зуда, кровоточивости или шелушения родинок. Если ранки на коже долго не заживают, это может быть признаком проблем. Внезапное появление пигментных пятен, аллергические реакции на солнце, стойкие высыпания или воспалительные элементы на коже также требуют внимания и консультации с врачом.