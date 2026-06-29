Городской смотр-конкурс «Лучший двор» пройдет в Хабаровске

Такой конкурс проводится мэрией Хабаровска каждый год. Принять участие в нем могут жители и Советы многоквартирных домов, а также председатели и члены правлений товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Для этого им нужно подать заявку с 1 по 23 июля в районные комитеты администрации Хабаровска. Конкурс проводится в пяти номинациях: «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир включительно)», «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир)», «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)», «Лучшая цветочная клумба (цветник) во дворе многоквартирного дома» и «Лучший многоквартирный дом (дом образцового содержания)». В заявках всем желающим нужно указать выбранную номинацию, данные заявителя, перечень выполненных работ и их участников с указанием средств, затраченных на них, а также данные уполномоченного представителя дома для получения награды в случае победы. Отметим, что все победители этого смотра-конкурса получат памятные дипломы и денежные премии.