В поселке Херпучи открыли парк «Место добрых встреч»

23 июня в центре поселка Херпучи района имени Полины Осипенко состоялось торжественное открытие парка, созданного в рамках социального проекта «Место добрых встреч». Инициаторами выступили представители ТОС «Прелесть». На месте пустыря появились площадь, выложенная брусчаткой, качели-скамейки, топиарии и стела «Я люблю Херпучи». В церемонии открытия приняли участие глава поселения Евгения Комадынко и авторы проекта, перерезавшие символическую красную ленту. «Открытие собственного парка — это не просто появление еще одной благоустроенной зоны на карте поселка Херпучи. Это важный шаг к тому, чтобы жизнь здесь становилась комфортнее и ярче, а у каждого жителя — от ребенка до пожилого человека — было свое любимое место для отдыха», — отметили в администрации района. Церемонию открытия провели глава поселения и разработчики проекта. Для гостей организовали культурную программу и праздничные угощения.