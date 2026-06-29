14-летний школьник продал чужой автомобиль за 12 тысяч рублей в Хабаровске

В полицию обратился житель Индустриального района с заявлением о пропаже автомобиля. Мужчина рассказал, что в 2025 году купил у знакомого неисправную иномарку 2000 года выпуска за 150 тысяч рублей, на учет машину не поставил и оставил ее во дворе дома на Краснореченской улице. И вот вечером он вышел в магазин и обнаружил, что авто исчезло. Полицейские задержали 14-летнего подростка. Школьник пояснил, что давно приметил машину. Он разместил объявление о продаже в мессенджере, сказав покупателям, что выменял авто на мопед и хочет сдать его на металлолом. Документов на машину никто не спрашивал. За транспорт злоумышленник получил 12 тысяч рублей, которые потратил на развлечения. Полицейские нашли покупателей, изъяли автомобиль и вернули владельцу. Возбуждено уголовное. На родителя подростка составлен протокол за ненадлежащее воспитание.