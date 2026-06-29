Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам предлагают анонимно доносить на кусты мака в чужом огороде

Сообщить о произрастании кустов мака можно по телефону 30−44−44.

Региональная полиция проводит операцию «Мак-2026» на территории Волгоградской области.

Жителям городов и районов предлагают сообщать об очагах дикорастущих наркосодержащих растений, замеченных на чужих участках.

«Анонимность гарантирована», — подчеркивают в пресс-службе волгоградского главка МВД.

Сообщить о произрастании кустов мака можно по телефону 30−44−44. Полный список растений, которые запрещено выращивать на даче вплоть до уголовного наказания, по ссылке.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что 10 лет колонии получил закладчик в Камышине за 80 граммов метадона.