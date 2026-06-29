Волгоградцам предлагают анонимно доносить на кусты мака в чужом огороде

Региональная полиция проводит операцию «Мак-2026» на территории Волгоградской области.
Жителям городов и районов предлагают сообщать об очагах дикорастущих наркосодержащих растений, замеченных на чужих участках.
«Анонимность гарантирована», — подчеркивают в пресс-службе волгоградского главка МВД.
Сообщить о произрастании кустов мака можно по телефону 30−44−44. Полный список растений, которые запрещено выращивать на даче вплоть до уголовного наказания, по ссылке.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что 10 лет колонии получил закладчик в Камышине за 80 граммов метадона.