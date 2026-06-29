Баста объяснил, почему не смог прийти на выпускной школьников из Кстова

Рэпер Баста не смог приехать на выпускной к школьникам из Кстова из-за плотной занятости. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед своим концертом в Нижнем Новгороде.
Напомним, что ребята из школы № 3 Кстовского района пригласили Басту на свой выпускной, записав соответствующее видео-приглашение. Они вдохновились примеров школьников из Нижнего Новгорода, которые пригласили на свой последний звонок Сергея Лазарева. В итоге артист все-таки откликнулся на просьбу и сюрпризом приехал к нижегородским школьникам в заветный день.
Артист признался, что видел видео-приглашение кстовских школьников, однако приехать на него не смог. Он также добавил, что его приглашают на выпускной уже не впервые, и иногда он выступает перед выпускниками: так, ранее он порадовал своим визитом ребят из Москвы и Ростова.
«Да, я видел его (приглашение — прим. ред.), там ребята с такими хмурыми лицами говорят “мы ждем тебя 26-го”. Ну что ж, поздравляю вас с выпуском. Жаль, что старик не приехал, но зато я сегодня здесь», — сказал певец.
27 июня Баста выступил с большим концертом на сцене «Совкомбанк Арены». Послушать артиста пришли более 47,6 тысячи человек — это абсолютной рекорд (16+).
Напомним, что Баста (Василий Вакуленко) — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведёт программы и различные шоу.