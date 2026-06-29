Баста объяснил, почему не смог прийти на выпускной школьников из Кстова

Артист признался, что видел видео-приглашение кстовских школьников, однако приехать на него не смог. Он также добавил, что его приглашают на выпускной уже не впервые, и иногда он выступает перед выпускниками: так, ранее он порадовал своим визитом ребят из Москвы и Ростова.