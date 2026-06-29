В станице Тбилисской на Кубани заменили водопровод

Водопровод заменили в станице Тбилисской Краснодарского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Тбилисского района.
Работы провели в восточной части населенного пункта, в районе улиц Широкой, Леонова и Октябрьской. Специалисты уложили новые трубы и установили 37 колодцев.
«В итоге эффективность функционирования системы водоснабжения в этой части станицы улучшилась, и жители около 70 домовладений теперь обеспечены качественной водой в необходимом объеме», — сказала исполняющая обязанности заместителя главы Тбилисского района, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Юлия Зарудняя.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.