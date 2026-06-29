Мадуро обратился к венесуэльцам из заключения в США библейскими стихами

Мадуро процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея.
«Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя? Царь им ответит: Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне», — написал он.
Мадуро подчеркнул, что он и его супруга молятся за погибших и раненых, а также за пропавших без вести. За всех, кто продолжает бороться за спасение жизней.
В Венесуэле ликвидируют последствия страшного землетрясения. По обновленным данным, число жертв достигло уже 1430. Однако погибших может быть гораздо больше. Количество жертв землетрясения составит десятки тысяч. Также сообщалось, что в Венесуэле спасли ребенка, который провел под завалами 70 часов.