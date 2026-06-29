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Мадуро обратился к венесуэльцам из заключения в США библейскими стихами

Мадуро процитировал главу Евангелия от Матфея в обращении к венесуэльцам.

Источник: Комсомольская правда

После двух сильных землетрясений в Венесуэле Николас Мадуро обратился к соотечественникам из заключения в США библейскими стихами. Свое послание он опубликовал в соцсети Х.

Мадуро процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея.

«Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя? Царь им ответит: Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне», — написал он.

Мадуро подчеркнул, что он и его супруга молятся за погибших и раненых, а также за пропавших без вести. За всех, кто продолжает бороться за спасение жизней.

В Венесуэле ликвидируют последствия страшного землетрясения. По обновленным данным, число жертв достигло уже 1430. Однако погибших может быть гораздо больше. Количество жертв землетрясения составит десятки тысяч. Также сообщалось, что в Венесуэле спасли ребенка, который провел под завалами 70 часов.

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