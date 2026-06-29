Защищённый комплекс для госуслуг закупают нижегородские власти

ГАУ НО «ЦИТ» (Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики») проводит закупку программно‑аппаратного комплекса — он нужен для безопасного обмена данными с федеральной госсистемой ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации»). Сведения о тендере опубликованы на портале госзакупок.
ЕСИА даёт возможность авторизоваться в разных государственных информационных сервисах через единую учётную запись.
Бюджет закупки ограничен суммой в 4,9 млн рублей. Поставщик должен не просто поставить оборудование, но и выполнить полный цикл работ на площадке заказчика (Нижний Новгород, ул. Пугачёва, д. 21): смонтировать комплекс, провести настройку, активировать лицензии, организовать тестовое подключение к ЕСИА и др.
Функционал комплекса обязан включать авторизацию в ЕСИА, формирование электронной подписи организации, а также соответствовать строгим нормативам: быть внесённым в Реестр российского ПО и отвечать требованиям ФСБ в части криптографической защиты информации.
В рамках контракта поставщик предоставляет годовую техподдержку — консультации по телефону и электронной почте, устранение неполадок и восстановление работоспособности оборудования.
Для участия в закупке компания должна располагать действующими разрешительными документами: лицензией ФСБ на деятельность со шифровальными средствами и лицензией ФСТЭК России на оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.
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