Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защищённый комплекс для госуслуг закупают нижегородские власти

Бюджет закупки ограничен суммой в 4,9 млн рублей.

ГАУ НО «ЦИТ» (Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики») проводит закупку программно‑аппаратного комплекса — он нужен для безопасного обмена данными с федеральной госсистемой ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации»). Сведения о тендере опубликованы на портале госзакупок.

ЕСИА даёт возможность авторизоваться в разных государственных информационных сервисах через единую учётную запись.

Бюджет закупки ограничен суммой в 4,9 млн рублей. Поставщик должен не просто поставить оборудование, но и выполнить полный цикл работ на площадке заказчика (Нижний Новгород, ул. Пугачёва, д. 21): смонтировать комплекс, провести настройку, активировать лицензии, организовать тестовое подключение к ЕСИА и др.

Функционал комплекса обязан включать авторизацию в ЕСИА, формирование электронной подписи организации, а также соответствовать строгим нормативам: быть внесённым в Реестр российского ПО и отвечать требованиям ФСБ в части криптографической защиты информации.

В рамках контракта поставщик предоставляет годовую техподдержку — консультации по телефону и электронной почте, устранение неполадок и восстановление работоспособности оборудования.

Для участия в закупке компания должна располагать действующими разрешительными документами: лицензией ФСБ на деятельность со шифровальными средствами и лицензией ФСТЭК России на оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.

Ранее 13,6 млрд рублей выделили на ремонт трассы Р-158 в Нижегородской области.