Защищённый комплекс для госуслуг закупают нижегородские власти

Бюджет закупки ограничен суммой в 4,9 млн рублей. Поставщик должен не просто поставить оборудование, но и выполнить полный цикл работ на площадке заказчика (Нижний Новгород, ул. Пугачёва, д. 21): смонтировать комплекс, провести настройку, активировать лицензии, организовать тестовое подключение к ЕСИА и др.