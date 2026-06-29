«Ты — искусство»: Зендея покорила фанатов «Человека паука» платьем с паутиной на спине

29-летняя голливудская актриса Зендея, исполнившая главную женскую роль в фильме «Человек-паук: Новый день», посетила светское мероприятие в платье с паутиной на спине. Фотографии она опубликовала в своем Instagram. Как отмечает издание People, это платье является винтажным образцом от модельера Джона Гальяно.
На публикацию актрисы отреагировали не только поклонники, но и официальный аккаунт Instagram. «Ты — искусство», — гласит комментарий платформы. Поклонники выразили восторг, отметив, что актриса всегда одевается в соответствии с тематикой фильма.
«Мне нравится, как ты всегда одеваешься в соответствии с темой. Ты всегда делаешь это стильно», «Она великолепна», «Ты могла бы носить мешок для мусора и все равно выглядеть величественно», «Она напоминает мне принцессу Диану, у них похожая энергия», — написали подписчики.
Ранее Зендея появилась на другом мероприятии, посвященном премьере новой части «Человека-паука», в блестящем костюме из кроп-топа и короткой юбки, выполненном в цветах костюма супергероя — красном и синем.