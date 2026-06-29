«Ты — искусство»: Зендея покорила фанатов «Человека паука» платьем с паутиной на спине

«Мне нравится, как ты всегда одеваешься в соответствии с темой. Ты всегда делаешь это стильно», «Она великолепна», «Ты могла бы носить мешок для мусора и все равно выглядеть величественно», «Она напоминает мне принцессу Диану, у них похожая энергия», — написали подписчики.