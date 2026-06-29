В лесах Ленинградской области установили 92 фотоловушки

Специалисты установили 92 фотоловушки на территории лесного фонда в крупных районах и округах Ленинградской области, сообщили в комитете государственного экологического надзора региона. Оборудование помогает в сохранении лесов, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Система реагирует на движение, делает снимки и передает их в диспетчерское управление «Ленобллеса». Специалисты ежедневно проверяют поступившую информацию. Если они фиксируют незаконный сброс отходов, то передают материалы в комитет государственного экологического надзора. Постановление направляется нарушителю в течение месяца через портал «Госуслуги». Это помогает сохранять леса в чистоте и избежать скопления несанкционированных свалок.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.