В лесах Ленинградской области установили 92 фотоловушки

Система реагирует на движение, делает снимки и передает их в диспетчерское управление «Ленобллеса». Специалисты ежедневно проверяют поступившую информацию. Если они фиксируют незаконный сброс отходов, то передают материалы в комитет государственного экологического надзора. Постановление направляется нарушителю в течение месяца через портал «Госуслуги». Это помогает сохранять леса в чистоте и избежать скопления несанкционированных свалок.