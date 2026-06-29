В Сочи 46 заправок работают в штатном режиме

Четыре заправки «Роснефть» и «Лукойл» в разное время закрыли на плановый ремонт и ребрендинг. Это станции в поселке Якорная Щель (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской), по улицам Виноградной (ближайшая АЗС «Лукойл» также на улице Виноградной), Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на улице Батумское шоссе) и улице Авиационной (ближайшая АЗС «Роснефть» также на улице Авиационной).