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Популярные российские магазины остановили закупки Kinder и Raffaello

Сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток», входящие в X5 Group, приостановили закупки продукции Ferrero, включая Kinder, Raffaello и Nutella. Причиной стали разногласия по ценовой политике. Об этом сообщил источник РБК, близкий к компании. Информацию о прекращении поставок подтвердили в пресс-службе X5.

Решение связано с «неоправданно завышенными отпускными ценами» со стороны производителя. Речь идёт о продукции итальянской компании Ferrero Group, которая в России представлена через подразделение «Ферреро Руссия». В ассортимент входят такие бренды, как Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno.

«Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам представителей компании, ранее предпринимались попытки договориться о пересмотре условий, однако компромисс достигнут не был. В ритейлере подчеркнули, что остаются открытыми к возобновлению поставок при изменении коммерческих условий. Пока же запасов продукции, по оценке X5, хватит примерно на один месяц. Также сообщается, что сеть рассматривает расширение сотрудничества с другими производителями кондитерских изделий, включая российских поставщиков и партнёров из дружественных стран.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения реальных доходов россияне стали более внимательно подходить к расходам на продукты и пересматривать привычную продуктовую корзину. Покупатели всё чаще выбирают более доступные аналоги вместо дорогих товаров.

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