Популярные российские магазины остановили закупки Kinder и Raffaello

По словам представителей компании, ранее предпринимались попытки договориться о пересмотре условий, однако компромисс достигнут не был. В ритейлере подчеркнули, что остаются открытыми к возобновлению поставок при изменении коммерческих условий. Пока же запасов продукции, по оценке X5, хватит примерно на один месяц. Также сообщается, что сеть рассматривает расширение сотрудничества с другими производителями кондитерских изделий, включая российских поставщиков и партнёров из дружественных стран.