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В США арестовали 10-летнего убийцу, застрелившего 7-месячную девочку

Мальчик, застреливший 7-месячного ребенка, знал, где отец хранит пистолет.

Источник: Комсомольская правда

В штате Миссури 10-летнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве первой степени после того, как он застрелил 7-месячную девочку. Как пишет People со ссылкой на полицию Сент-Луиса, инцидент произошел 26 июня в доме на Норт-Бродвей.

По данным следствия, ребенок взял пистолет, который его 19-летний отец Кэмерон Поуэлл хранил под матрасом, и выстрелил младенцу в голову. Девочку доставили в больницу. К сожалению, от полученных ранений малышка скончалась.

Отцу мальчика также предъявлены обвинения в убийстве второй степени и создании угрозы для жизни ребенка. По данным местных СМИ, его сын стал самым молодым обвиняемым в убийстве в истории Миссури.

Как писал KP.RU, ранее 69-летняя канадка погибла в Южной Африке от случайного выстрела рейнджера во время сафари в Национальном парке Крюгер.

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