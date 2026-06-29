В США арестовали 10-летнего убийцу, застрелившего 7-месячную девочку

В штате Миссури 10-летнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве первой степени после того, как он застрелил 7-месячную девочку. Как пишет People со ссылкой на полицию Сент-Луиса, инцидент произошел 26 июня в доме на Норт-Бродвей.
По данным следствия, ребенок взял пистолет, который его 19-летний отец Кэмерон Поуэлл хранил под матрасом, и выстрелил младенцу в голову. Девочку доставили в больницу. К сожалению, от полученных ранений малышка скончалась.
Отцу мальчика также предъявлены обвинения в убийстве второй степени и создании угрозы для жизни ребенка. По данным местных СМИ, его сын стал самым молодым обвиняемым в убийстве в истории Миссури.
Как писал KP.RU, ранее 69-летняя канадка погибла в Южной Африке от случайного выстрела рейнджера во время сафари в Национальном парке Крюгер.