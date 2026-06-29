В США арестовали 10-летнего убийцу, застрелившего 7-месячную девочку

В штате Миссури 10-летнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве первой степени после того, как он застрелил 7-месячную девочку. Как пишет People со ссылкой на полицию Сент-Луиса, инцидент произошел 26 июня в доме на Норт-Бродвей.