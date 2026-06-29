Производство сельхозпродукции в Ростовской области снизилось почти на 17% в 2025 году

В денежном выражении показатель снизился до 83,1% от уровня 2024 года — это почти на 17% меньше. Однако фактические результаты оказались лучше прогнозов областных властей: правительство ожидало объем на уровне 79,1% от предыдущим, или 362,2 миллиарда рублей.