Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство сельхозпродукции в Ростовской области снизилось почти на 17% в 2025 году

Стоимость сельхозпродукции на Дону составила 391,4 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Ростовской области сократился на 16,9% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год» на сайте донского правительства.

Стоимость произведенной продукции во всех категориях хозяйств составила 391,4 миллиарда рублей.

В денежном выражении показатель снизился до 83,1% от уровня 2024 года — это почти на 17% меньше. Однако фактические результаты оказались лучше прогнозов областных властей: правительство ожидало объем на уровне 79,1% от предыдущим, или 362,2 миллиарда рублей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!