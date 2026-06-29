В Эжвинской больнице Сыктывкара заработало новое приемное отделение

Новое приемное отделение заработало в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Коми.
Здание возвели рядом с хирургическим корпусом больницы. У нового отделения есть своя экспресс-лаборатория, которая может оперативно выполнять анализы крови.
Поступающие пациенты разделяются по тяжести состояния. Например, один из цветовых потоков — «Зеленый» — предназначен для мобильных людей, жизни которых ничего не угрожает. Они могут самостоятельно передвигаться, поэтому направляются в зал ожидания, а после регистрации с выдачей браслета сортировки — в кабинет первичного осмотра. Им делают ЭКГ, измеряют уровень кислорода. Затем пациенты попадают в кабинет врача скорой, который при необходимости назначает исследования. В «зеленой» зоне есть два перевязочных кабинета: септический и асептический. Если процедуру надо выполнить под наркозом, такая возможность есть: кабинет оборудован аппаратом ИВЛ, там даже можно развернуть полноценную операцию.
Если же пациент не мобильный, с выраженным болевым синдромом, врачи после сортировки отправляют его в «желтую» зону, рассчитанную на 13 коек. Это палата динамического наблюдения, где исследования и вся медпомощь оказываются пациенту с помощью передвижного оборудования прямо у каталки. Процедурный кабинет оборудован отдельно, чтобы сохранять приватность.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.