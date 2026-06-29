В Эжвинской больнице Сыктывкара заработало новое приемное отделение

Поступающие пациенты разделяются по тяжести состояния. Например, один из цветовых потоков — «Зеленый» — предназначен для мобильных людей, жизни которых ничего не угрожает. Они могут самостоятельно передвигаться, поэтому направляются в зал ожидания, а после регистрации с выдачей браслета сортировки — в кабинет первичного осмотра. Им делают ЭКГ, измеряют уровень кислорода. Затем пациенты попадают в кабинет врача скорой, который при необходимости назначает исследования. В «зеленой» зоне есть два перевязочных кабинета: септический и асептический. Если процедуру надо выполнить под наркозом, такая возможность есть: кабинет оборудован аппаратом ИВЛ, там даже можно развернуть полноценную операцию.