В Вологде благоустроят территорию вдоль реки Содемы

Благоустройство территории вдоль реки Содемы проведут в Вологде при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
«В следующем году по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” будет благоустроена территория вдоль реки Содемы от улицы Ярославской до Окружного шоссе. За этот вариант проголосовали более 13 тысяч человек. К работам по благоустройству приступим в следующем году. В благоустройстве также планирует принять участие социально-ответственный бизнес, как и в этом году — при благоустройстве Кремлевского сада», — отметил глава Вологды Сергей Жестянников.
На территории вдоль реки Содемы планируется проложить пешеходные дорожки, установить освещение, скамейки, урны и навигационные стенды. Также специалисты высадят растения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.