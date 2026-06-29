В Вологде благоустроят территорию вдоль реки Содемы

«В следующем году по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” будет благоустроена территория вдоль реки Содемы от улицы Ярославской до Окружного шоссе. За этот вариант проголосовали более 13 тысяч человек. К работам по благоустройству приступим в следующем году. В благоустройстве также планирует принять участие социально-ответственный бизнес, как и в этом году — при благоустройстве Кремлевского сада», — отметил глава Вологды Сергей Жестянников.