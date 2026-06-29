Обновлена карта дорожных камер в Красноярском крае

Напомним, на сегодняшний день система фотовидеофиксации нарушений ПДД в Красноярском крае состоит из 71 передвижного и 252 стационарных рубежей контроля, а также одного мобильного комплекса «Паркон». Из них 102 комплекса размещено в Красноярске. Их расположение периодически меняют из-за ликвидации аварийно-опасных участков, а также чтобы водители не привыкали и у них не было соблазна нарушать правила в местах, где камер нет.