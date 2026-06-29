Дорожные службы устраняют последствия подтоплений в Челябинской области

Параллельно с этим рабочие и спецтехника выполняют механизированную очистку проезжей части от грязевых намывов, которые образовались после ухода воды. В порядок приводят обход посёлка Черновское, а также направления Черновское — Кундравы и Миасс — Ленинск. В региональном Миндортрансе подчеркнули, что борьба с последствиями непогоды продолжается.
Ранее в ведомстве подробно утвердили план восстановления повреждённого участка трассы Черновское — Устиново, пострадавшего от ливней. Сначала специалистам предстоит полностью заменить разрушенную водопропускную трубу, которая не справилась с напором стихии. После этого основание дороги укрепят скальной породой и грунтом, а затем уложат новый асфальт.
Сейчас к аварийным работам привлечены около 15 дорожников и до 12 единиц техники. Из-за масштаба разрушений проезд для транспорта пока остаётся полностью закрытым. По предварительной оценке министерства, ремонт займёт порядка десяти дней.
На этот период для жителей организовали автобусное сообщение по временной схеме. Популярные маршруты № 413 и № 435 теперь следуют в объезд закрытого участка. Ситуацию держат на постоянном контроле совместно с Госавтоинспекцией, МЧС и местной администрацией.
Фото: пресс-служба Миндортранса Челябинской области.