Борьбу с телефонными и интернет-мошенниками усилили в Челябинской области

Операторы связи обязаны предупреждать абонентов, если им звонят с иностранного номера, а при желании такие вызовы можно будет блокировать через «Госуслуги» или в МФЦ. Для жалоб на подозрительные звонки появится «тревожная кнопка». Если человек сообщит о возможном мошенничестве через «Госуслуги», то информация сразу попадёт в специальную систему. Затем сигнал смогут получить банки, правоохранительные органы и операторы связи.
Согласно закону, если операторы пропустят звонок от аферистов и не заблокируют номер, то им придётся компенсировать ущерб жертве мошенников. Однако это действует только при наличии уголовного дела. Также одному человеку теперь нельзя иметь больше 20 банковских карт, а родители получают право сообщать оператору связи о передаче SIM-карты ребёнку.
Ранее мы рассказывали, как в Чебаркуле 68-летняя женщина попалась на уловку аферистов и перевела им 1,2 миллиона рублей. Пенсионерка поверила в фальшивое сообщение о капитальном ремонте, а мошенники несколько дней убеждали её перечислить все накопления на «безопасные счета».