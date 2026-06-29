Борьбу с телефонными и интернет-мошенниками усилили в Челябинской области

Операторы связи обязаны предупреждать абонентов, если им звонят с иностранного номера, а при желании такие вызовы можно будет блокировать через «Госуслуги» или в МФЦ. Для жалоб на подозрительные звонки появится «тревожная кнопка». Если человек сообщит о возможном мошенничестве через «Госуслуги», то информация сразу попадёт в специальную систему. Затем сигнал смогут получить банки, правоохранительные органы и операторы связи.