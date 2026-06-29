В Комсомольске-на-Амуре под землю запустили роботов для проверки труб

В Комсомольске-на-Амуре началась диагностика подземных инженерных сетей с использованием роботов с видеокамерами, сообщает администрация города Комсомольска-на-Амуре.
Специалисты проверяют состояние коллекторов и трубопроводов изнутри, выявляя трещины, засоры и участки износа без вскрытия грунта.
Работы проводятся как подготовительный этап к масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры города. В общей сложности планируется поэтапно обновить около 700 километров инженерных сетей водоснабжения и канализации.
Перед обследованием трубы промывают под давлением, очищая от отложений и мусора, после чего роботы фиксируют повреждения для дальнейшего ремонта.
Отдельно отмечается, что при восстановлении труб применяют современные технологии, включая прочные материалы, заимствованные из оборонной промышленности, что позволяет создавать долговечные внутренние покрытия.
Работы ведутся в рамках концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией.