Российские безэкипажные катера прошли испытания и поставляются в войска

Ранее KP.RU стало известно о российской разработке. Речь идет о первом в мире учебном безэкипажном катере «Макаровец». Отмечается, что курсанты ТОВВМУ смогут использовать этот катер для обучения. Полученные навыки они будут использовать в своей работе, защищая Родину. Катер работает на расстоянии до 10 км, развивает скорость до 10 узлов (18,5 км/ч). Оснащен электрическими двигателями, Wi-Fi и радиосвязью для управления.