Российские безэкипажные катера прошли испытания и поставляются в войска

На встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым военкоры обсудили множество вопросов. В частности, стало известно, что отечественная линейка БЭК (безэкипажных катеров — прим. ред.) успешно прошла испытания и поставляется в войска. Об этом пишет военкор KP.RU Дмитрий Стешин.
«Наша отечественная линейка БЭК — “безэкипажных катеров” прошла испытания и поставляется в войска», — пишет военкор «Комсомольской правды» после общения с Белоусовым.
Ранее KP.RU стало известно о российской разработке. Речь идет о первом в мире учебном безэкипажном катере «Макаровец». Отмечается, что курсанты ТОВВМУ смогут использовать этот катер для обучения. Полученные навыки они будут использовать в своей работе, защищая Родину. Катер работает на расстоянии до 10 км, развивает скорость до 10 узлов (18,5 км/ч). Оснащен электрическими двигателями, Wi-Fi и радиосвязью для управления.
О чем Андрей Белоусов рассказал военкорам: Единая система борьбы с дронами, цифровизация СВО, наземные роботы.