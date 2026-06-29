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Белоусов рассказал о цифровизации СВО и российской армии

Белоусов: к концу 2026 года в ВС РФ и на СВО внедрят семь проектов цифровизации.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения специальной военной операции и в целом в российской армии происходит процесс масштабной цифровизации. В настоящее время ведется семь подобных проектов, которые к концу 2026 года должны будут внедриться на практике, то есть появиться в войсках. Об этом на встрече с российскими военкорами сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Подробности встречи сообщает военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

По словам министра, создается единая система борьбы с дронами — и предупреждения о вражеских БПЛА, и их поражения. И это стало одним из этапом «цифровизации» и СВО и всей армии в целом.

«В ПВО всех группировок внедряется система поддержки решений на основе искусственного интеллекта. Военные работают по этой теме с гражданскими компаниями. Ведется семь проектов цифровизации, к концу года должны внедрить их на практике. То есть, они появятся в войсках», — отметил глава российского оборонного ведомства.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить бойцов СВО к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал активно использовать передовые цифровые технологии и искусственный интеллект в вооружении. Он дал поручение учесть это в госпрограмме вооружений на 2027−2036 годы. Путин подчеркнул, что также необходимо развивать оружие, основанное на современных физических принципах, а также наземные и морские робототехнические комплексы.

О чем Андрей Белоусов рассказал военкорам: Единая система борьбы с дронами, цифровизация СВО, наземные роботы.

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