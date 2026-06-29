Белоусов рассказал о цифровизации СВО и российской армии

В зоне проведения специальной военной операции и в целом в российской армии происходит процесс масштабной цифровизации. В настоящее время ведется семь подобных проектов, которые к концу 2026 года должны будут внедриться на практике, то есть появиться в войсках. Об этом на встрече с российскими военкорами сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Подробности встречи сообщает военкор KP.RU Дмитрий Стешин.