В Минобороны рассказали о создании в России единой системы борьбы с беспилотниками

Во всех группировках войск российской армии выстроена защита от дронов. Это группы, вооруженные тактическими дронами-перехватчиками. Кроме того, в российской армии сейчас выстраивает единая система борьбы с дронами. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с российскими военкорами. Подробности встречи передает военкор KP.RU Дмитрий Стешин.