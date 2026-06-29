В Минобороны рассказали о создании в России единой системы борьбы с беспилотниками

Во всех группировках войск российской армии выстроена защита от дронов. Это группы, вооруженные тактическими дронами-перехватчиками. Кроме того, в российской армии сейчас выстраивает единая система борьбы с дронами. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с российскими военкорами. Подробности встречи передает военкор KP.RU Дмитрий Стешин.
По словам министра, с апреля начала создаваться «единая информационная среда», для повышения «ситуационной осведомленности».
«У меня сейчас выставлено жесткое условие: “Не существует РЛС (радиолокационной станции. — Прим. Ред.) если ее не видно в общей системе”, — подытожил министр.
Белоусов добавил, что расчеты, командиры расчетов и боевые машины получили планшеты. Все это увязано в единую систему: боевая машина, «мобильная огневая группа», пункт управления и РЛС.
Ранее президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству совместно с бизнесом проработать предложения по защите предприятий от атак беспилотников.
Ранее KP.RU писал о двухдневной атаке ВСУ на Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.
О чем Андрей Белоусов рассказал военкорам: Единая система борьбы с дронами, цифровизация СВО, наземные роботы.