Июль удивит Хабаровский край своей непредсказуемостью

Июнь незаметно подходит к концу, а мы пока так и не дождались хорошего тепла. Особенно утром поеживаемся, приговаривая, что можно было бы и потеплее. Лето все же! Но, увы. Погоду в Хабаровском крае определяет Охотское море и северо-восточный ветер. Он ненадолго стихает, давая нам передышку, а потом вновь обдает холодом.