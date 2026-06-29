Июль удивит Хабаровский край своей непредсказуемостью

Июнь незаметно подходит к концу, а мы пока так и не дождались хорошего тепла. Особенно утром поеживаемся, приговаривая, что можно было бы и потеплее. Лето все же! Но, увы. Погоду в Хабаровском крае определяет Охотское море и северо-восточный ветер. Он ненадолго стихает, давая нам передышку, а потом вновь обдает холодом.
— Завтра, 30 июня в крае местами пройдут кратковременные дожди с юго-западным ветром до 7- 12 метров в секунду, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Ночные температуры от +10 до +15, на севере +6…+11, на Охотском побережье от 0 до +5 градусов. Днем на большей части территории края +22…+28, на севере +10…+15 градусов, на юге края +26…+31.
В Хабаровске в последний день июня есть вероятность небольшого дождя, ночные температуры +14…+16, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов.
На следующей неделе ожидается погода без осадков, только в ночь на 1 июля возможен небольшой дождь, некоторая неустойчивость, которая опять же может обернуться незначительными осадками, и 3 июля.
В течение недели будет дуть южный и юго-западный ветер 5−10 метров в секунду, а к выходным Охотское море вновь напомнит о себе северо-восточным дыханием.
Ночной фон температур в Хабаровске +13…+16, на остальной территории +14…+19 градусов, дневной фон +25…+30. В краевом центре все эти дни воздух в послеобеденное время будет прогреваться до +29 градусов, в выходные ожидается +25…+27.
Да, лето пока не балует нас теплом. По словам синоптика, июнь у нас традиционно прохладный, наблюдаются температуры немного ниже нормы, но нынче он особенно холодный.
— Лето к нам пришло на десять дней позднее срока, — отметила Галина Брынцева. — Только во второй декаде июня мы, наконец, переступили черту в +15 градусов среднесуточных температур, хотя это должно было произойти еще в конце мая. Холодные ночи в +10…+12 градусов не дают ощущения устойчивого тепла, даже если днем припекает солнце.
Вот и первая декада июля будет прохладной. Синоптики прогнозируют, что днем воздух будет прогреваться до +25…+30 градусов, но это значения только в пределах летней нормы или чуть-чуть выше. Для июля явно маловато! Хочется чуть-чуть погорячее! Мы так долго ждали лето!
Но это, согласитесь, лучше, чем плюс сорок и выше в Европе. Так что будем привыкать к умеренности и надеяться, что настоящее лето к нам еще придет.