Квас на третьем месте: в Роскачестве назвали самые популярные безалкогольные напитки

«На втором месте — компот (64%), на третьем — квас (61%). Газированные напитки и морс выбирают 56% и 55% россиян соответственно. Соки и нектары из овощей пользуются популярностью у 35% опрошенных». Каждый четвертый опрошенный сообщил, что любит энергетические напитки. Витаминизированные выбирают 13% респондентов, отмечается в исследовании.