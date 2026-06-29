Квас на третьем месте: в Роскачестве назвали самые популярные безалкогольные напитки

Самыми популярными безалкогольными напитками у россиян являются соки и нектары из фруктов являются — их пьют 75% респондентов. Об этом говорится в исследовании Роскачества, передает ТАСС.
«На втором месте — компот (64%), на третьем — квас (61%). Газированные напитки и морс выбирают 56% и 55% россиян соответственно. Соки и нектары из овощей пользуются популярностью у 35% опрошенных». Каждый четвертый опрошенный сообщил, что любит энергетические напитки. Витаминизированные выбирают 13% респондентов, отмечается в исследовании.
Безалкогольное пиво популярно у 22% россиян, безалкогольный глинтвейн — у 8%. 5% респондентов ответили, что пьют безалкогольное вино.
В исследовании участвовали 1,2 тыс. жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек во всех федеральных округах РФ.