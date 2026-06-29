Дошло до эксгумации: шокирующий спор двух казахстанок за могилу рассмотрели в суде

«Истец указала, что после смерти матери в ноябре 2024 года организовала ее захоронение на кладбище “Курлыс”. Впоследствии на предполагаемом месте захоронения были установлены фундамент, ограда и надгробная плита с данными другого умершего лица. По утверждению истца, указанные сооружения были установлены ответчиком, который отказался их демонтировать добровольно. В связи с этим истец просила суд обязать ответчика демонтировать ограду и надгробную плиту, а также взыскать судебные расходы», — сообщили в суде 29 июня 2026 года.