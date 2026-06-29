Тейлор-Грин: Иран продолжает контролировать Ормузский пролив

Иран показал способность контролировать Ормузский пролив. Такое мнение выразила в интервью бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в интервью ТАСС.
Экс-законодательница Тейлор-Грин считает, что США не одержали победу в войне с Ираном, развязанной совместно с Израилем. По её мнению, результаты операции подорвали позиции США на мировой арене. По ее мнению, именно Тегеран доказал полный контроль над Ормузским проливом. А президент США Дональд Трамп показал свою беспомощность в этом вопросе.
«Считаю, что это отразилось на положении Америки в мире. Думаю, что это, к сожалению [для Вашингтона], показало слабость. И эти карты были разыграны Трампом», — выступила Тейлор-Грин с заявлением касательно Ормузского пролива.
Ранее KP.RU рассказал, что Трамп принял решение больше не контролировать Ормузский пролив. По его мнению, это может ускорить процесс подписания мирного соглашения.