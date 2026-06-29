Тейлор-Грин: Иран продолжает контролировать Ормузский пролив

Экс-законодательница Тейлор-Грин считает, что США не одержали победу в войне с Ираном, развязанной совместно с Израилем. По её мнению, результаты операции подорвали позиции США на мировой арене. По ее мнению, именно Тегеран доказал полный контроль над Ормузским проливом. А президент США Дональд Трамп показал свою беспомощность в этом вопросе.