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Тейлор-Грин: Иран продолжает контролировать Ормузский пролив

В США считают, что Трамп продемонстрировал слабость в конфликте с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Иран показал способность контролировать Ормузский пролив. Такое мнение выразила в интервью бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в интервью ТАСС.

Экс-законодательница Тейлор-Грин считает, что США не одержали победу в войне с Ираном, развязанной совместно с Израилем. По её мнению, результаты операции подорвали позиции США на мировой арене. По ее мнению, именно Тегеран доказал полный контроль над Ормузским проливом. А президент США Дональд Трамп показал свою беспомощность в этом вопросе.

«Считаю, что это отразилось на положении Америки в мире. Думаю, что это, к сожалению [для Вашингтона], показало слабость. И эти карты были разыграны Трампом», — выступила Тейлор-Грин с заявлением касательно Ормузского пролива.

Ранее KP.RU рассказал, что Трамп принял решение больше не контролировать Ормузский пролив. По его мнению, это может ускорить процесс подписания мирного соглашения.

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