Стало известно о внедрении новейших роботов в войска РФ для ведения боя на СВО

«В дивизиях эта работа налажена, она на потоке. Дважды, будучи министром, я увеличивал финансирование ТЭЧ (технико-эксплуатационная часть — прим.авт.). Именно для того, чтобы они закупали запчасти, 3D-принтеры, расходный материал. Чтобы дорабатывать “под себя” технику, которая к ним приходит. Это абсолютно нормальная история, а что касается НРТК, так она еще и необходима», — рассказал Белоусов подробности внедрения роботов в армию для применения их на СВО.