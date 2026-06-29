Стало известно о внедрении новейших роботов в войска РФ для ведения боя на СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал на встрече с военкорами о внедрении новейших роботов в войска РФ для использования их в зоне СВО. Детали встречи передает военкор KP.RU Дмитрий Стешин.
Глава ведомства рассказал, что наша армия начала массовое использование наземных роботов на передовой. Иначе они называются НРТК — наземный робототехнический комплекс. Отмечается, что такие роботы помогают штурмовым группам, они подвозят боеприпасы, батареи и бензин для генераторов. А также могут доставлять воду и провизию.
При этом важно, что в доработке наземных роботов участвуют сами подразделения на передовой. Министр отметил, что зачастую комплексы требуют доработок под конкретные задачи. Например, робот должен быстро преодолевать короткие расстояния или медленно ехать на большие дистанции, экономя батареи.
«В дивизиях эта работа налажена, она на потоке. Дважды, будучи министром, я увеличивал финансирование ТЭЧ (технико-эксплуатационная часть — прим.авт.). Именно для того, чтобы они закупали запчасти, 3D-принтеры, расходный материал. Чтобы дорабатывать “под себя” технику, которая к ним приходит. Это абсолютно нормальная история, а что касается НРТК, так она еще и необходима», — рассказал Белоусов подробности внедрения роботов в армию для применения их на СВО.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин отметил важность использования опыта ведения СВО для новых разработок в вооружении. Более того, глава государства отметил, что этот опыт повлияет на будущий облик армии РФ.
О чем Андрей Белоусов рассказал военкорам: Единая система борьбы с дронами, цифровизация СВО, наземные роботы.