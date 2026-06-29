В Екатеринбурге ищут 33-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Екатеринбурге полиция и добровольцы приступили к поискам 33-летнего местного жителя Дениса Роговского. Мужчина вышел из дома 28 июня на прогулку и до настоящего времени не вернулся.
«Нуждается в медицинской помощи, может находиться в вашем районе», — говорится в ориентировке свердловского отряда «ЛизаАлерт».
Приметы Дениса: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, носит очки.
Сообщить информацию о пропавшем мужчине можно по телефонам: 8007005452, 89126452846 или на линию 112.