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В Екатеринбурге ищут 33-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

Уралец вышел на прогулку и так и не вернулся домой.

Источник: «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге полиция и добровольцы приступили к поискам 33-летнего местного жителя Дениса Роговского. Мужчина вышел из дома 28 июня на прогулку и до настоящего времени не вернулся.

«Нуждается в медицинской помощи, может находиться в вашем районе», — говорится в ориентировке свердловского отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Дениса: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, носит очки.

Сообщить информацию о пропавшем мужчине можно по телефонам: 8007005452, 89126452846 или на линию 112.