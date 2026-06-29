В городе Котово в Волгоградской области отремонтировали Дом культуры

Ремонт Дома культуры провели в городе Котово в Волгоградской области по нацпроекту «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения региона.
Специалисты обновили холл второго этажа, покрытие стен и потолка, паркетные полы, заменили электропроводку, установили новые светильники. Кроме того, закуплено оборудование: сцена-подиум, экран, проектор, кресла-мешки и ростовые костюмы. Планируется, что на территории районного Дома культуры в год будут проводить до 100 различных творческих, концертных, просветительских и иных мероприятий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.