Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за выходные задержали 119 любителей пьяной езды

За вождение в нетрезвом виде автомобилистам грозит штраф 45 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за минувшие выходные инспекторы дорожно-патрульной службы задержали 119 любителей пьяной езды. На всех составлены административные протоколы.

Более того, семеро из этого числа сели за руль, не имея водительских прав. И девятерых ранее привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Для тех, кто забыл или не помнит: любителям вождения подшофе грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит уже уголовная ответственность.

Если вы выпили — вызовите такси. Если видите пьяного за рулем — позвоните по телефону: 263−10−19. Ваш звонок может спасти чью-то семью.