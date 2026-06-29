В Красноярском крае за выходные задержали 119 любителей пьяной езды

В Красноярском крае за минувшие выходные инспекторы дорожно-патрульной службы задержали 119 любителей пьяной езды. На всех составлены административные протоколы.
Более того, семеро из этого числа сели за руль, не имея водительских прав. И девятерых ранее привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Для тех, кто забыл или не помнит: любителям вождения подшофе грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит уже уголовная ответственность.
Если вы выпили — вызовите такси. Если видите пьяного за рулем — позвоните по телефону: 263−10−19. Ваш звонок может спасти чью-то семью.