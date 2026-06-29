В Красноярском крае за выходные задержали 119 любителей пьяной езды

Для тех, кто забыл или не помнит: любителям вождения подшофе грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит уже уголовная ответственность.