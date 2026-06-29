Велосипедисты из Копейска стали призерами чемпионата России

Копейские велосипедисты Иван Романов и Марина Зорина стали серебряными призерами чемпионата России по маунтинбайку в гонке с выбыванием. Соревнования прошли в поселке Слюдорудник (Кыштымский округ) и приняли более 250 спортсменов из разных регионов страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Поселок Слюдорудник Кыштымского городского округа стал местом проведения чемпионата и первенства России по маунтинбайку. В гонке с выбыванием среди мужчин вторым к финишу пришел Иван Романов из Копейска, а его землячка Марина Зорина завоевала серебро среди женщин.
Чемпионат России по маунтинбайку. Гонка с выбыванием.
Мужчины: 1. Николай Иванов (Санкт-Петербург). 2. Иван Романов (Челябинская область). 3. Всеволод Бойчук (Санкт-Петербург).
Женщины: 1. Элина Семенова (Чувашская Республика). 2. Марина Зорина (Челябинская область). 3. Виктория Викторова (Санкт-Петербург).
Также в соревнованиях принимали участие и другие копейские велосипедисты — Александр Золотарев и Валерия Морозова. Им не удалось подняться на пьедестал почета, но они показали достойные результаты и составили серьезную конкуренцию лидерам национальной сборной.
Автор: Татьяна Баткова.