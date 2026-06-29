В Краснодаре и крае выросло количество заказов такси на фоне ситуации с топливом

Дополнительный спрос, как считает водитель, мог сформироваться еще и за счет праздничных событий: в крае одновременно прошли мероприятия в честь Дня молодежи, а также выпускные у одиннадцатиклассников. На этом фоне нагрузка на службу такси заметно увеличилась — особенно в межгороде.