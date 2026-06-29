В Польше решили покрасить водопроводную воду в зелёный цвет

Однако появление цветной воды в квартире — это важный сигнал. Если из крана пошла зеленая вода, это указывает на повреждение теплообменного узла или внутреннюю негерметичность системы отопления. Жителей, заметивших аномалию, просят немедленно сообщить об этом в аварийные службы для проведения ремонта.