В Польше решили покрасить водопроводную воду в зелёный цвет

В понедельник, 29 июня, жители некоторых районов города Люблина в Польше обнаружат у себя дома необычное явление. Из кранов с горячей водой потечет ярко-зеленая жидкость. В Люблинской теплоэнергетической компании (LPEC) пояснили, что это не авария, а результат плановых испытаний на герметичность теплосети, передает RMF 24.
Для поиска скрытых утечек специалисты добавили в систему специальный флуоресцентный краситель. По словам представителей предприятия, этот метод позволяет оперативно находить повреждения как в магистральных сетях, так и внутри отдельных зданий.
«Красящее вещество абсолютно безопасно для здоровья и не представляет никакой угрозы», — поспешила успокоить горожан пресс-секретарь компании Тереза Степняк-Романек.
Однако появление цветной воды в квартире — это важный сигнал. Если из крана пошла зеленая вода, это указывает на повреждение теплообменного узла или внутреннюю негерметичность системы отопления. Жителей, заметивших аномалию, просят немедленно сообщить об этом в аварийные службы для проведения ремонта.
Ранее в Ростове из кранов побежала зеленая вода. Тогда эксперты сообщили, что это связано с осолонением Таганрогского залива.