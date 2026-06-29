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В Польше решили покрасить водопроводную воду в зелёный цвет

Из кранов жителей некоторых районов Люблина должна потечь ярко-зелёная жидкость.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 июня, жители некоторых районов города Люблина в Польше обнаружат у себя дома необычное явление. Из кранов с горячей водой потечет ярко-зеленая жидкость. В Люблинской теплоэнергетической компании (LPEC) пояснили, что это не авария, а результат плановых испытаний на герметичность теплосети, передает RMF 24.

Для поиска скрытых утечек специалисты добавили в систему специальный флуоресцентный краситель. По словам представителей предприятия, этот метод позволяет оперативно находить повреждения как в магистральных сетях, так и внутри отдельных зданий.

«Красящее вещество абсолютно безопасно для здоровья и не представляет никакой угрозы», — поспешила успокоить горожан пресс-секретарь компании Тереза Степняк-Романек.

Однако появление цветной воды в квартире — это важный сигнал. Если из крана пошла зеленая вода, это указывает на повреждение теплообменного узла или внутреннюю негерметичность системы отопления. Жителей, заметивших аномалию, просят немедленно сообщить об этом в аварийные службы для проведения ремонта.

Ранее в Ростове из кранов побежала зеленая вода. Тогда эксперты сообщили, что это связано с осолонением Таганрогского залива.