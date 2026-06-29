Плакать нельзя! Что запрещено в день Триполийских мучеников 1 июля 2026

Святой Леонтий был греческим военачальником в финикийском городе Триполи. Он открыто проповедовал христианство, чем навлек гнев властей. Римский сановник Адриан отправил в город отряд во главе с трибуном Ипатием, чтобы схватить проповедника. Но по дороге Ипатий тяжко заболел. Во время лихорадки ему явился Ангел и велел молиться Богу Леонтия. Трибун чудесным образом исцелился.